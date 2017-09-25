Бесплатные мини-концерты пройдут на улицах Пскова в преддверии Crescendo
В преддверии XIII музыкального фестиваля Crescendo на улицах Пскова пройдут бесплатные мини-концерты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
28 сентября в 18:30 на пешеходной части улицы Пушкина состоится получасовой концерт джазовой музыки
30 сентября в 12:00 на остановке «Летний сад» у памятника Пушкину пройдет получасовой концерт «Джазовые импровизации и классическая музыка».
1 октября в 12:00 в Детском парке запланирован получасовой концерт «Саксофон и фортепиано».
Вход на мероприятия свободный для всех желающих.
Напомним, что музыкальный фестиваль Crescendo проводится в городах России 13-й год подряд. Его арт-директором и участником является пианист-виртуоз, народный артист России, лауреат Государственной премии Денис Мацуев.
В этом году музыкальный фестиваль будет проходить в БКЗ Псковской областной филармонии два дня - 5 и 6 октября. Билеты ещё в продаже, их можно приобрести в кассе концертного зала на улице Некрасова, 24, в кассе «Империала» и на сайте.