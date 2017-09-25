Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция

10:49, 25 сентября 2017, ПАИ

Театрально-концертная дирекция Псковской области ищет зрителей, которые посещали премьеру спектакля «Старик» в Псковском театре драмы в 1962 году.

Как сообщили Псковскому агентству информации в дирекции, участие в проекте подразумевает видео- и аудио-интервью. Каждый участник будет приглашён на встречу с актёрами и режиссером, а также получит особое место в зале на премьере нового спектакля.

Организаторы проекта просят всех, кто посещал спектакль 1962 года или знаете таких зрителей, обратиться в пресс-службу театра по телефону: 8-(8113)-29-18-30 или написать письмо на адрес электронной почты: tkd.pr.pskov@gmail.com.

Напомним, что в октябре псковичей ждёт премьера нового «Старика», режиссером которого стала Анна Потапова из Москвы. Псковские зрители помнят режиссера по постановке «Наташина мечта», которую она создала несколько лет назад в псковском драмтеатре.