В Пскове водитель «Лифана» врезался в «Рено» и решил выпить на месте ДТП

10:56, 25 сентября 2017, ПАИ

23 сентября в Пскове у дома 65 по Рижскому проспекту 36-летний водитель автомобиля «Лифан-214802» наехал на «Рено» под управлением 37-летней женщины, который стоял на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир «Лифана» получили незначительные травмы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, после аварии автомобилист употребил спиртное.

В тот же день в Пскове у дома № 57а по улице Коммунальной неустановленный автомобиль сбил 53-летнего мужчину, который шел по прилегающей территории. В результате ДТП пешеход с полученными травмами самостоятельно обратился за медицинской помощью в травмпункт. Водитель с места аварии скрылся.

В Великолукском районе на 284-м километре дороги Шимск — Великие Луки 53-летний водитель машины «Лада Ларгус» выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся. В итоге водитель с полученными травмами самостоятельно обратился за медицинской помощью, госпитализирован.

Кроме того, Пскове у дома № 66 по улице Инженерной 28-летняя девушка-водитель автомобиля «Ниссан Альмера» совершила наезд на 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход с полученными травмами доставлен в больницу.

В деревне Хотицы Псковского района на 2-м километре дороги Псков — Писковичи - Муровицы 39-летняя женщина-водитель машины «Хендай Солярис» наехала на 45-летнего мужчину, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. Пешеход госпитализирован.

24 сентября в Бежаницах на перекрестке улиц Клавы Назаровой и Матросова 49-летний водитель автомобиля «Фиат Добло» не предоставил преимущество в движении машине ВАЗ-2108 под управлением 38-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. В результате ДТП 22-летняя пассажирка ВАЗа оказалась в больнице.

В Плюсском районе на 57-м километре дороги Цапелька - Струги Красные - Плюсса 66-летний водитель автомобиля «Ленд Ровер» съехал в кювет и опрокинулся. Его 89-летняя пассажирка с полученными травмами госпитализирована.

Помимо этого, в деревне Поклинский Хутор Дновского района 23-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», находясь в состоянии алкогольного опьянения, на закругленном участке дороги выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с машиной «Хендай Грета», которой управляла 37-летняя женщина, после чего наехала на опору ЛЭП. В итоге водитель и 6-летний пассажир последнего автомобиля получили незначительные травмы.

Также 24 сентября в Печорском районе на 31-м километре дороги Псков - Изборск - граница с Эстонией (на Ригу) 63-летний велосипедист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переезжая проезжую часть вне пешеходного перехода, столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением 30-летнего мужчины. Велосипедист доставлен в больницу.

В Пскове у дома № 5а по проспекту Энтузиастов 50-летний водитель машины «Фольксваген Гольф» сбил 26-летнюю девушку и 48-летнего мужчину, переходивших проезжую часть дороги по не регулируемому пешеходному переходу. Им потребовалась госпитализация. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Всего за прошедшие выходные дни, 23 и 24 сентября, на территории Псковской области зарегистрированы 11 ДТП, в которых один человек погиб, 13 получили ранения различной степени тяжести. 4 аварии совершили водители в нетрезвом виде.

Сотрудники ГИБДД остановили 37 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.