Туры в Чили – самые интересные природные достопримечательности

10:42, 25 сентября 2017, ПАИ

Приобретая туры в Чили, путешественники могут осматривать древние и современные города, архитектурные шедевры и памятники культурного наследия. Отдельного внимания заслуживают природные достопримечательности, среди которых выделяется бескрайняя пустыня Атакама, простирающаяся между Тихим океаном и величественными Андами. Если подняться на вершину горы Серро-Параналь и посетить местную обсерваторию, можно понаблюдать за звездным небом.

Туристов со всего мира в Атакаму притягивает возможность полюбоваться космическими пейзажами, для чего лучше сразу отправиться в Лунную долину. Она находится в окрестностях Сан-Педро, а ландшафт больше напоминают Луну, чем земную поверхность. Особенно привлекательно долина смотрится на закате, когда пейзажи меняется через каждые несколько минут. На территории Атакамы можно посетить Долину кактусов, где представлено более 160 видов колючих растений, отличающихся по форме, цвету и размеру.

Другой природной достопримечательностью является Соляная лагуна – живописный солончак, растянувшийся на сотню километров, к которому легко добраться во время экскурсии на джипах. На его территории находятся соленые озера, где обитают розовые фламинго. Путешественникам понравится наблюдать за красивыми и грациозными птицами, а в некоторых водоемах можно принимать лечебные ванны.

Любителям активного отдыха будет интересно посещение национального парка Пуйеуэ, куда можно добраться из Осорно на автобусе. Он привлекает внимание благодаря сохранившимся ледниковым озерам, вечнозеленым лесам и нескольким древним вулканам. Для путешественников разработаны маршруты для пеших походов, отличающиеся по протяженности. Туристам предлагается совершить восхождение на вулкан Пуйеуэ, прокатиться на горных велосипедах, отправиться в конный поход. В летний период можно остановиться у горячих источников, а зимой на склонах вулкана Касабланка функционирует горнолыжный курорт.

Одним из южных пиков величественных Анд является древний вулкан Майпо, расположенный на удалении в 100 километров от города Сантьяго. Он славится благодаря симметричной конической форме. А заповедник Лос Фламенкос понравится любителям археологии, истории и девственной природы. На его территории сохранились руины деревушки, основанной несколько тысячелетий назад, а другими интересными объектами становятся нерукотворные сюрреалистические скульптуры.