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Политика

ЦИК России подтвердила законность действий Николая Цветкова по информированию избирателей

Центральная Избирательная комиссия России не усмотрела в выступлениях председателя Избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова в прямом эфире телеканала ГТРК «Псков», а также на телеканале «Россия 24» нарушений конституционных прав граждан Российской Федерации и законодательства РФ о выборах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

ЦИК подтвердила, что выступления осуществлялись в рамках реализации полномочий Избирательной комиссии Псковской области по информированию избирателей о ходе проведения выборов на территории Псковской области. ЦИК также отметила, что в выступлениях не усматривается агитационной цели, а сообщенная информация является объективной и достоверной.

Напомним, что председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак написал в ЦИК обращение с просьбой проверить выступления руководителя регионального избиркома Николая Цветкова в теле- и радиоэфирах.

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