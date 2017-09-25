Юлия Пересильд стала обозревательницей феминистской газеты

11:58, 25 сентября 2017, ПАИ

В новом телесезоне на НТВ состоится премьера сериала «Победители», действие которого разворачивается в Санкт-Петербурге 1895 года. Одну из главных ролей в проекте исполняет уроженка Пскова Юлия Пересильд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в PR-отделе телеканала НТВ.

Телеканал раскрыл подробности сюжета исторической картины: «На всю Россию гремят имена знаменитых столичных адвокатов Николая Андронова (Никита Панфилов) и Виктора Роскевича (Никита Ефремов). Каждый из них – молод, талантлив и не проиграл ни одного судебного процесса. Они – давние друзья и давние соперники: в работе могут быть конкурентами, но в трудной ситуации всегда протянут друг другу руку помощи. Помогает им и третий друг, адвокат Михаил Заварзин (Евгений Антропов)».

Юлия Пересильд играет возлюбленную Виктора Роскевича. По сюжету, романы известного адвоката давно стали привычной темой для сплетен в столичных салонах. Однако Ольга Загорская (Юлия Пересильд), обозревательница феминистской газеты, не намерена мириться с изменами любимого. В отместку она пишет о нем разоблачающую статью в газете «Женская доля», чем подрывает его репутацию адвоката. Теперь Роскевичу придется бороться не только за любимую, но и за свое имя. Упрямый адвокат подает в суд на всё издание, где публикует свои материалы Ольга Загорская.

«Меня сразу привлек сценарий – получилась история хулиганско-детективного характера, на мой взгляд. Особенно нравится романтическая линия между Роскевичем, которого играет Никита Ефремов, и моей героиней Ольгой. Она – суфражистка и хулиганка, он – обаятельный подлец. Вместе Загорская и Роскевич похожи на Мистера и Миссис Смит: чем больше вокруг разбитой посуды, гитар и криков, тем больше страсти между ними», – рассказала о своей работе в проекте Юлия Пересильд.

Автором сериала стал Дмитрий Константинов («Оттепель»). Особое внимание сценарист уделил значимости, которую придавали самой «звёздной» профессии XIX века. Выступления лучших адвокатов на открытых процессах собирали полные залы, как в театре: на них продавались билеты, их перекупали и даже подделывали. Именно этот факт вдохновил автора на создание этого сценария.