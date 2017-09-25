Полиция ищет водителя серебристого автомобиля, наехавшего на пешехода в Пскове

11:25, 25 сентября 2017, ПАИ

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего в Пскове у дома 57а по улице Коммунальной в 11:00 23 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Рядом с рынком неустановленный водитель наехал на 57-летнего пешехода. Мужчина шел вдоль дороги в попутном направлении. В результате аварии потерпевший получил телесные повреждения.

Водитель с места происшествия скрылся. Его автомобиль — предположительно, серебристого цвета.

Граждан, которые стали очевидцами этого ДТП или обладают какой-либо информацией по данному факту, просят оказать содействие следствию и обратиться по телефонам 29-25-82, 29-25-83 или 02.