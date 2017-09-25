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Полиция ищет водителя серебристого автомобиля, наехавшего на пешехода в Пскове

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего в Пскове у дома 57а по улице Коммунальной в 11:00 23 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Рядом с рынком  неустановленный водитель наехал на 57-летнего пешехода. Мужчина шел вдоль дороги в попутном направлении. В результате аварии потерпевший получил телесные повреждения.

Водитель с места происшествия  скрылся. Его автомобиль — предположительно, серебристого цвета.

Граждан, которые  стали очевидцами этого ДТП или обладают  какой-либо информацией по данному факту, просят  оказать содействие следствию и обратиться  по телефонам  29-25-82,  29-25-83  или  02.

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