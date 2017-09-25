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Общество

803 квадратных метра для бизнеса или производства продаются на улице Шоссейной в Пскове

«Отличная новость для тех, кому необходим офис для бизнеса или производства: продается помещение на улице Шоссейной 11, недалеко от ЖК «Околица», - сообщили Псковскому агентству информации в компании «Авентин-Псков».

 На продажу выставлено трехэтажное кирпичное здание, которое уже готово «для принесения прибыли своему новому владельцу». Существующие 803 квадратных метра дают возможность  расширить площади. Собственнику не придется заботиться об обеспечении коммуникаций, все уже есть:  электричество, канализация, собственная котельная на территории, вода из скважины.

У объекта хороший асфальтовый подъезд и прилегающая территория в 18 соток. «И это не илистые ямы, а асфальтированная площадка. Недавно был произведен ремонт кровли, что само по себе также избавит  нового хозяина от  необходимости решать этот вопрос. Все помещения здания находятся в хорошем состоянии»,- подчеркнули в компании «Авентин-Псков». 

Добраться до здания можно как на машине, так и общественным транспортом – рядом автобусная остановка.

«Поэтому если вы ждали подходящего момента, наилучшего объекта в продаже – это тот самый случай!» - отметили в «Авентин-Псков».

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