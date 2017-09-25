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Гражданин Латвии попытался ввезти в Псковскую область новые смартфоны на 4 млн рублей

Гражданин Латвии попытался ввезти в Псковскую область новые смартфоны на сумму 3 млн 760 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации, ими оказались телефоны марки IPhone 6(S) Plus.

Телефоны обнаружены в фуре на пункте пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе. В грузовом транспортном средстве перемещалась согласно товаросопроводительным документам партия вина. В результате таможенного досмотра в кабине тягача обнаружена незадекларированная по установленной форме коммерческая партия товара. Общий вес смартфонов составил 38,8 кг.

Рыночная стоимость товарной партии в Российской Федерации составляет свыше 3 миллионов 760 тысяч рублей, сумма таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза данной партии товара, составляет более 670 тысяч рублей.

Водитель транспортного средства международной перевозки пояснил, что приобрел товар на рынке в Риге для своих личных целей и продавать смартфоны не планировал.

Товар изъят и помещен на ответственное хранение. В отношении гражданина Латвии возбуждено дело об административном правонарушении.

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