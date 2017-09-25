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Общество

14-19 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября

26 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +3 до +8, днем — от +14 до +19.

Атмосферное давление высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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