14-19 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября

18:13, 25 сентября 2017, ПАИ

26 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +3 до +8, днем — от +14 до +19.

Атмосферное давление высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.