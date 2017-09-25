Остаёмся зимовать

14:59, 25 сентября 2017, ПАИ

23 сентября многие псковичи запомнят надолго, ведь не каждый день центральные улицы города перекрывают ради проезда колонны мотоциклистов. Поводом для беспокойства водителей и удивления прохожих стало закрытие мотосезона, в котором приняли участие порядка 200 мотоциклистов из Пскова, Новгорода, Санкт-Петербурга, Смоленска, Москвы, а также Эстонии, Латвии, Белоруссии и Финляндии. В сопровождении сотрудников ГИБДД любители двухколесной техники проехали через центр Пскова, присоединилась к байкерам и корреспондент Псковского агентства информации.

Очень душевно

В субботу на улицы города вышли десятки инспекторов ГАИ, которые по случаю закрытия мотосезона решили устроить массовые проверки байкеров. Рейд проводился для того, чтобы не допустить движения в колонне водителей без прав, регистрации, пилотов в алкогольном опьянении.

Благополучно миновав кордоны ГИБДД, псковские и иногородние мотоциклисты добрались до места сбора – площадки у памятника Александру Невскому, на которой уже с обеда было шумно и многолюдно: собравшиеся бурно обсуждали прошедший мотосезон, насыщенный встречами и мероприятиями. Так, помимо традиционного открытия сезона, в конце июня псковичи провели 10-й, юбилейный, мотосаммит, который прошел на высоком уровне и собрал около 1000 гостей. К тому же, псковские мотоциклисты регулярно выезжают на подобные мероприятия за пределы области, поэтому были рады встретить друзей из других регионов и стран.

К примеру, Юрий регулярно приезжает в Псков из Таллина, чтобы повидать своих мотобратьев. По словам эстонского байкера, Псков – очень хороший город, который ему очень нравится, как и его жители. «Сегодня все идеально. Здесь очень душевно», - улыбнулся он.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















































На закрытие приехали представители трёх псковских мотоклубов - «Позитивной механики», «Stronghold MC Pskov» и «Motors Fury mcc». Традиционно в празднике принял участие и депутат Госдумы Александр Васильев, состоящий в мотоклубе «Позитивная механика». Ну и, конечно, приехали владельцы байков самых разных классов, не состоящие в мотоклубах.

Пока одни мотоциклисты общались и обменивались впечатлениями от прошедших мероприятий, другие отправились на стоянку к памятнику, чтобы принять участие в любительских заездах по мотоджимхане. О том, что это такое и для чего нужно, корреспонденту ПАИ рассказал один из постоянных участников соревнований Юрий Персинен. Пскович объяснил, что это вид состязаний, подразумевающий фигурную езду на мотоцикле между конусами на время. Такие упражнения способствуют улучшению навыков управления мотоциклом на малых скоростях. А ввиду высокой аварийности из-за простейших ситуаций на дороге навыки эти многим нужно совершенствовать, ведь не редки такие ситуации: «не успел остановиться», «не смог объехать». Однако, по заверению многих байкеров и статистике ГИБДД, большая часть ДТП все же происходит по вине автомобилистов.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Но владельцы байков не перестают совершенствовать свои умения, и в этот раз в заездах по мотоджимхане приняли участие порядка 20 пилотов. Внимание зрителей сразу привлек один необычный мотоцикл, вернее, то, что было к нему приделано - прицеп, напоминающий железную бочку.

Псковские «кулибины»

Владельцем мотоприцепа оказался Юрий Персинен, который с радостью поведал о своём изобретении. Такое притягивающее взгляды приспособление он сделал из подручных материалов, среди которых были 3 бачка от стиральных машин старого образца, трубы (для рамы) и колесо от скутера. Юрий рассказал, что сбор информации, изучение поведения прицепа на дорогах и отзывов других владельцев заняли почти два года, а сам прицеп был сделан в течение трёх месяцев.

Прицеп полностью оправдал ожидания Юрия. Так как задумывался он именно для длительных поездок, апробация прошла летом во время путешествия на Север, где в районе Мурманска проходил 8-й слёт «Мотобухта». «До северного побережья Белого моря доехали изумительно, не торопясь, со скоростью примерно 100 км/час. В общем, ехали в удовольствие. За день проезжали порядка 600-700 км», - поделился Юрий и уточнил, что общий километраж поездки достиг 3700 км. «Впечатлений уйма, хочется еще. Север манит», - вздохнул Юрий.

И именно для таких долгих поездок прицеп незаменим, ведь он служит багажником. К тому же, как заверил Юрий, практика показала, что на управление мотоциклом прицеп никак не влияет. «Сейчас уже более 20 тысяч километров накатал. В езде с таким прицепом только два минуса: парковка и выезд из замкнутого пространства задним ходом. Во всем остальном - сплошные плюсы», - добавил пскович.

Участием в мотоджимхане Юрий решил продемонстрировать собравшимся достоинства своего изобретения: прицеп действительно никак не влиял на управление, никаких ограничений при маневрировании не было. Поэтому он, как и другие призеры соревнований, получил заслуженные подарки от организаторов.

К слову, на площадке было, на что посмотреть, и кроме необычного прицепа. Например, на хаски в шлеме, приехавшую с хозяевами на квадроцикле, или еще одного псковского «кулибина» Никиту Альфтана, который приделал к мотоциклу пулемет Калашникова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















На радость псковичам

После окончания соревнований десятки байкеров и их спутниц выстроились в колонну и стройными рядами проехали от памятника Александру Невскому – по улице Леона Поземского, Октябрьскому проспекту, Крестовскому и Ленинградскому шоссе до района «Белый Мох». По дороге их сопровождали сотрудники ГИБДД, которые следили за порядком в колонне, а их коллеги перекрывали движение на пути следования.

Погода в этот день выдалась отменной, и на улицах города было многолюдно. Прохожие махали проезжающим мотоциклистам, снимали колонну на видео. Даже автомобилисты, несмотря на ограничение движения, радостно улыбались и сигналили байкерам, приветствуя их.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























«Все отлично. При поддержке ГИБДД всё прошло без сучка и задоринки, - поделился впечатления от пробега по городу один из основателей Псковского мотоклуба Александр Бушуев. – Люди радовались, веселились, всё было очень культурно. Прохожие махали нам, машины сигналили».

Затем праздник закрытия мотосезона продолжился в клубе «Позитивная механика», где были организованы традиционные байкерские забавы, конкурсы и танцы. Массу положительных эмоций доставили собравшимся веселые ведущие и не менее веселые конкурсы, победители каждого из которых получали памятные подарки от Псковского мотоклуба. Владельцы «железных коней» соревновались в силе и выносливости, таская шины на скорость, строили из них высокие пирамиды, состязались в армрестлинге, устраивали драки подушками и нашли аналог традиционному перетягиванию каната.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



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«Зеленый» – это легенда

Активное участие в конкурсах принимали участие и девушки, которых в псковской мотосреде довольно много. При чём, всё чаще хрупкие спутницы псковских байкеров из «вторых номеров» [пассажиров – ПАИ] превращаются в пилотов. Корреспондент ПАИ пообщалась псковичкой Анной Савиной, которая уже 15 лет ездит на настоящей легенде – «Урале» 1977 года выпуска.

История Анны и её мотоцикла оказалось довольно необычной и началась в начале 2000-х годов. Тогда девушка училась в Псковском педагогическом институте и однажды, выходя с занятий, увидела «безумно красивый мотоцикл», в который она влюбилась с первого взгляда. Но мотоцикл был чужой, и Анна с сожалением прошла мимо. Спустя некоторое время кто-то из друзей дал ей прокатиться на своей технике, и псковичка твердо решила: ей нужен мотоцикл. В течение года она копила деньги на свою мечту, после чего стала просматривать объявления в газетах и случайно наткнулась именно на того «железного коня», которого видела возле института. Это был зеленый «Урал М-67». «Я тогда была уверена, что даже если бы он не завелся, все равно купила бы», - вспомнила Анна.

Она сразу связалась с продавцом, который согласился продать «Урал» только при одном условии: если его сохранят в исходном виде, так как сделан по образцу старинной модели «БМВ». И Анна сдержала обещание: мотоцикл до сих пор на ходу и сохранил свой первозданный вид, несмотря на несколько аварий и поломок.

Конечно, для многих людей девушка и байк – вещи несовместимые, но Анна так не думает: «Для меня это нормально. Внимание, конечно, привлекает, иногда хорошее, иногда плохое. Но я не считаю, что это что-то из ряда вон выходящее, это просто часть моей жизни». Её слова подтвердил стоявший рядом байкер: «Аня – свой пацан».

А вот чувства, которые она испытывает, когда садится на мотоцикл, Анна не смогла описать словами: «Это сложно. Надо просто сеть и проехать. Для меня это сбывшаяся мечта, ни один мотоцикл, на котором я сидела, на даёт мне этого ощущения».

Кстати, был в мотожизни Анны перерыв – беременность, но когда ребенок подрос, она не преминула вернуться к своему увлечению. «Потом словно к жизни возвращаешься, - улыбнулась она. - Обычно девушки слезают с мотоциклов, а я стараюсь на нём ездить хоть понемножку». И с любовью добавила, что её «Зеленый» – это настоящая легенда, раритетный мотоцикл со своей захватывающей историей.

***

В этот день псковские мотоциклисты и их друзья устроили настоящий праздник, получив в преддверии зимы положительный заряд энергии и подарив хорошее настроение жителям города. Сезон-2017 закрылся, и «железные кони» отправляются в «стойла», чтобы встретить следующий в полной мотоготовности. Но псковские мотоциклисты уверены, что «зимовать» им придётся недолго: слишком коротки и бесснежны зимы в Псковской области.