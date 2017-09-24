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Легкоатлеты из Невеля и Великих Лук отличились на соревнованиях «Шиповка юных»

В Великих Луках состоялся финал второго тура соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных». Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортподготовки Псковской области, всего в них приняли участие 68 человек.

В итоге первые места заняли команды учениц школы № 1 города Невеля и школы № 12 города Великие Луки, они выступали в возрастных категориях — 2003-2004 год рождения и 2005-2006 год рождения, соответственно. Среди юношей лучшими названы представители той же невельской школы.

Накануне, 19-20 сентября, в Адлере (Краснодарский край) прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных», где команда Куньинской средней школы заняла второе место среди учащихся сельских общеобразовательных учреждений 2006-2007 года рождения. Лучший личный результат показала Анастасия Голубева, которая стала серебряным призером соревнований в метании снаряда, а в многоборье оказалась на 13-ой позиции.

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