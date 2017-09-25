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Общество

Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках с 26 по 29 сентября

С 26 по 29 сентября в Великих Луках планируются отключения потребителей «Псковэнерго» для производства ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, 26 сентября с 9:00 до 17:00 без света останутся дома по улицам Муравьева, Декабристов, Пестеля, Зяблевой, Рылеева, Мичурина, 27 сентября с 9:00 до 17:00 — дома №№ 15, 17, 22 по улице Зверева, №№ 14, 16, 18 по улице Энгельса, с 13:00 — дома №№ 16, 20, 37-53 по Рижской, а также на Совхозной, Кольцевой, Ржевской, Минской, Суворова, в переулках Совхозный и Пилотный, Минский проезде.

На следующий день, 28 сентября, с 9:00 до 17:00 отключения предполагаются на улицах Озерной, Тепличной, Рижской, 1-35, Невельской, Сеньковской, Совхозной, Кольцевой, в Рижском проезде, переулках Суворова и Богдановский, 4, в деревнях Свинкино, Корытово, Алексино, Трубичино, Плетеньки и Рыжково.

29 сентября без электроэнергии с 9:00 до 17:00 придется обходиться жителям домов по улицам Индустриальной, Мотористов, Автомобильной и всем названным выше деревням.

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