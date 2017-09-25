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Общество

Благоустройство пришкольных территорий продолжается в Пскове

В Пскове продолжают благоустраивать территории вокруг школ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

К завершению подходят работы по установке нового ограждения по периметру лицея №4 «Многопрофильный» на улице Коммунальной. В настоящее время идет подсыпка грунта вдоль забора. Общая стоимость работ по возведению нового забора длиной более 700 метров составила 1 миллион 395 тысяч рублей.

«Теперь школьники полностью защищены от опасных ситуаций, которые возникали в прежние годы из-за недобросовестных водителей, желающих подъехать и припарковаться, несмотря на запрещающие знаки, прямо у дверей школы. Активное участие в работе по составлению проекта и выделению денежных средств на устройство нового ограждения приняла депутат Псковской городской Думы по нашему округу Елена Полонская», -  рассказала директор образовательного учреждения Валентина Платонова.

Кроме того, в этом году у лицея № 4 на улице Пароменской, 9 появилась новая спортивная площадка площадью более 800 кв. метров. Строительство объекта также было в полном объеме профинансировано муниципалитетом. Из бюджета города выделены около 4,4 миллиона рублей.

Напомним, всего в рамках муниципальной программы на подготовку школ и детских садов к новому учебному году в 2017 году выделены более 35 миллионов рублей. Масштабные работы по ремонту кровли были проведены в МБОУ «Естественно-математический лицей №20». Новое ограждение получило МБОУ «Таможенно-правовой лицей №22».

8 миллионов рублей из выделенных в 2017 году - средства, направленные на установку новых, соответствующих всем стандартам безопасности и экологичности, пластиковых окон в рамках программы «500 окон», которая была разработана по предложению главы Пскова Ивана Цецерского. Средства на эти цели поступили в 27 учреждений: 14 детских садов, 12 школ, одно учреждение дополнительного образования.

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