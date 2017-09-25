Псковские активисты ОНФ подвели итоги мониторинга «За доступную среду!» в регионе

17:56, 25 сентября 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области провели круглый стол по итогам мониторинга «За доступную среду!». В его работе приняли участие представители главного управления соцзащиты населения Псковской области, прокуратуры региона, комитета по строительному и жилищному надзору, комитета по транспорту администрации региона, представители администрации Пскова, объединений инвалидов, депутаты местных органов власти и общественники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Целью проведения круглого стола и состоявшегося ранее мониторинга является оценка исполнения поручений президента, а также эффективности мер по формированию доступной городской среды и расходования бюджетных средств на эти цели.

«В результате мониторинга выявлено, что основными проблемными вопросами для маломобильных групп населения являются придомовая территория, тротуары, общественный транспорт. Объекты социального назначения частично приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья, но к данным объектам нет доступного пути. Мы прошли вместе с инвалидами-колясочниками маршруты, которые им требуется преодолевать от дома до объекта, в данном случае это были торговый комплекс, мини-рынок, аптека, спортивный центр. Пути следования оказались труднопреодолимыми из-за высоких бордюров, разбитого асфальта. Мы считаем, что при ремонте дорожного покрытия и тротуаров необходимо учитывать и потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них жизненно важно наличие съезда на тротуаре», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» в Псковской области Григорий Турчин.

Участники круглого стола также отметили, что мероприятия госпрограммы «Доступная среда» реализуются точечно, на объектах устанавливается один элемент, а пути следования при этом для людей с ограниченными возможностями здоровья не становятся безбарьерными. Например, на входе в здание установлен пандус, а инвалиду-колясочнику к нему не подъехать из-за высокого бордюра. Внутри здания также зачастую не приспособлены для перемещения на коляске. Необходим комплексный подход к вопросам повышения доступности объектов для маломобильных групп населения и адаптирования инфраструктуры.

Особое внимание на круглом столе уделили теме строительства новых объектов, где необходимо на стадии проектирования учитывать потребности маломобильных групп населения, а при планировке территорий использовать так называемый «универсальный дизайн». Рекомендации экспертов из общественных организаций инвалидов помогли бы в дальнейшем избежать многих ошибок.

«Программа улучшения доступности учреждений и городского пространства в регионе реализуется уже не первый год. На программу «Доступная среда» выделяются средства, осваиваются, но в итоге не получается ожидаемого эффекта. На многих объектах элементы доступной среды присутствуют, но инфраструктура не соответствует реальным потребностям данной группы граждан. Мы считаем, что нужно менять подход к реализации программы и корректировать мероприятия так, чтобы они исполнялись не точечно, а маршрутизированно», – констатировал Турчин.

Общественники отметили необходимость в выстраивании межведомственного и межструктурного взаимодействия с привлечением экспертов из общественных организаций инвалидов для рационального использования средств при формировании доступной среды для маломобильных групп граждан.