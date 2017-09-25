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Общество

Что скрывает осенний лес узнают псковичи 1 октября

1 октября Библиотека-центр общения и информации имени И. Н. Григорьева (Псков, улица Юбилейная, 87-а) приглашает псковичей принять участие в игре-квесте «Что скрывает осенний лес?», посвященной Международному дню туризма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

«У вас появится уникальная возможность испытать свои логические способности, выносливость и умение ориентироваться в пространстве, используя компас и GPS-навигацию. Если вы правильно выполните все задания игры, то обязательно найдёте спрятанное сокровище!» - рассказали организаторы мерпориятия.

Игра состоится в 15:00. Стать участником может любой желающий в возрасте 15-30 лет. Записаться можно по телефону (8112) 57-16-15.

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