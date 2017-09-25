Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки

13:55, 25 сентября 2017, ПАИ

25 сентября состоялась торжественная церемония инаугурации главы города Великие Луки Николая Козловского. Поздравить избранного руководителя Города воинской славы приехал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В зале также собрались депутаты Псковского областного Собрания, представители духовенства, главы районов, депутаты Великолукской городской Думы, почетные граждане и жители города.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Великие Луки» Николай Козловский принес присягу. Затем глава Великих Лук в 2010-2012 годах Виктор Волынцев вручил Николаю Козловскому символ преемственности власти — нагрудный знак и символический ключ от города. Он пожелал ему успехов в выполнении поставленных задач и новых рубежей для процветания города.

От себя лично и от лица администрации области с избранием и вступлением в должность Николая Козловского поздравил Андрей Турчак. «На прошедшей избирательной кампании партия «Единая Россия» показала блестящий результат. Этот результат — это огромный кредит доверия граждан и горожан. И нам его предстоит отрабатывать. Впереди очень много задач, связанных с инфраструктурным развитием города. Уверен, что все вместе мы с этой задачей справимся», — сказал глава региона.

Андрей Турчак подарил Николаю Козловскому карту Псковской области, на которой отдельной жемчужиной отмечен город Великие Луки, и пожелал крепости сил духовных и физических.

С поздравлениями к главе города обратился также первый заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Антонов. «Вы прошли непростые выборы, потому что избираться во второй раз гораздо сложнее», — сказал он, пожелав крепкого здоровья.

От имени старшего поколения терпения и выносливости пожелал Николаю Козловскому Почетный гражданин, председатель Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Великих Лук Валентин Афанасьев. «Сегодня — очень важное событие для нашего города. За последние годы, несмотря на кризис в стране, наш город процветает, улучшается жизнь, жители переселяются из плохого жилья в хорошее, развиваются инфраструктура города, культура, образование и патриотического воспитание. Мы верим, что наш город будет еще краше и лучше», — добавил он.

Кроме того, с поздравлениями и наилучшими пожеланиями к избранному главе муниципалитета обратились прокурор Псковской области Сергей Белов, епископ Великолукский и Невельский Сергий.

В свою очередь слова признательности и благодарности за поддержку высказал Николай Козловский. «За последние годы мы изменили город к лучшему, сделали так, чтобы он постоянно развивался. Я считаю, что для достижения поставленных целей у нас есть все возможности. У нашего города — великая история. Здесь живет талантливый, добрый и трудолюбивый народ», — сказал он и заверил, что продолжит развивать экономику Великих Лук, привлекать инвесторов и направит усилия на развитие жилищно-коммунального хозяйства, образование, здравоохранение, культуру и спорт. Он также поблагодарил Андрея Турчака и администрацию Псковской области за веру в успех.

В завершение торжественной церемонии в исполнении юных великолучан прозвучал гимн города Великие Луки.

Напомним, что выборы главы Великих Лук прошли в городской Думе 19 сентября. За Николая Козловского проголосовало 26 депутатов из 30.