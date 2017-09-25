Ирина Кремлева назначена заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»

14:19, 25 сентября 2017, ПАИ

На должность заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначена Ирина Кремлева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

Ирина Кремлева имеет большой практический опыт в банковской сфере. До прихода в Россельхозбанк работала в должности вице-президента Сбербанка России, где руководила блоком «Риски», ранее была вице-президентом – заместителем директора Департамента анализа рисков банка ВТБ 24. Окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.

В АО «Россельхозбанк» Ирина Кремлева будет курировать работу Департамента поддержки корпоративного бизнеса, Департамента рисков, Департамента оформления и контроля кредитных операций, Департамента залогового обеспечения.