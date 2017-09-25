0
14:59
Остаёмся зимовать
13:55
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки
13:38
Модное дефиле устроили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
10:49
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
08:30
803 квадратных метра для бизнеса или производства продаются на улице Шоссейной в Пскове
18:51
От 3 до 8 градусов тепла прогнозируется ночью 25 сентября в Псковской области
16:55
69 место заняла Псковская область в рейтинге по уровню преступности
Еще новости
Общество

Ирина Кремлева назначена заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»

На должность заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначена Ирина Кремлева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

Ирина Кремлева имеет большой практический опыт в банковской сфере. До прихода в Россельхозбанк работала в должности вице-президента Сбербанка России, где руководила блоком «Риски», ранее была вице-президентом – заместителем директора Департамента анализа рисков банка ВТБ 24. Окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.

В АО «Россельхозбанк» Ирина Кремлева будет курировать работу Департамента поддержки корпоративного бизнеса, Департамента рисков, Департамента оформления и контроля кредитных операций, Департамента залогового обеспечения. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки
25 сентября 2017
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки 2
Модное дефиле устроили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
25 сентября 2017
Модное дефиле устроили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
25 сентября 2017
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
803 квадратных метра для бизнеса или производства продаются на улице Шоссейной в Пскове
25 сентября 2017
803 квадратных метра для бизнеса или производства продаются на улице Шоссейной в Пскове
От 3 до 8 градусов тепла прогнозируется ночью 25 сентября в Псковской области
24 сентября 2017
От 3 до 8 градусов тепла прогнозируется ночью 25 сентября в Псковской области
69 место заняла Псковская область в рейтинге по уровню преступности
24 сентября 2017
69 место заняла Псковская область в рейтинге по уровню преступности
26 сентября Псковский музей-заповедник закроется
23 сентября 2017
26 сентября Псковский музей-заповедник закроется
104 полк десантно-штурмовой дивизии в Пскове отметил годовщину образования
23 сентября 2017
104 полк десантно-штурмовой дивизии в Пскове отметил годовщину образования 1

Идет загрузка...