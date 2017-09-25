Осенний месячник по благоустройству и уборке города стартует в Пскове 1 октября

14:49, 25 сентября 2017, ПАИ

С 1 по 31 октября в Пскова пройдет месячник по санитарной уборке и благоустройству города и подготовке его к зимнему сезону 2017-2018 годов. Соответствующее постановление подписано в администрации города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков», рекомендовано провести санитарную уборку и очистку своих территорий в соответствии с правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова.

Управление городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова обеспечит координацию выполнения работ по санитарной уборке и ликвидацию несанкционированных свалок бытового мусора с городских территорий.

ООО «АСПО» предлагается принять участие в месячнике по санитарной уборке и благоустройству города и организовать прием собранного в ходе месячника мусора.

Заявки на участие в месячнике можно подавать в УГХ по телефонам: 8 (8112) 29-15-00, 8 (8112) 29-15-12.