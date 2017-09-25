Псковский курсант взял «золото» на всероссийских соревнованиях по универсальному бою

14:43, 25 сентября 2017, ПАИ

В городе Медынь Калужской области состоялись соревнования на Кубок России по универсальному бою с участием спортсменов из 36 регионов страны. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, регион на соревнованиях представлял курсант вуза Ахмед Нурмагомедов. Он стал первым во всех шести поединках, в которых принял участие, оспаривая звание победителя Кубка России со спортсменами из городов Москвы и Санкт-Петербурга, Кемеровской, Ульяновской, Рязанской и Волгоградской областей.

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По итогам состязаний Ахмед Нурмагомедов стал победителем в весовой категории до 80 кг, за что был удостоен золотой медали и диплома Минспорта России.

«Победа на всероссийских соревнованиях позволит псковскому спортсмену принять участие в чемпионате мира по универсальному бою, который пройдет в Медыне 13 ноября», - добавили в пресс-службе.