Роль псковичей в Бородинском сражении стала темой докладов в Псковском филиале Академии ФСИН

22:50, 25 сентября 2017, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России прошел круглый стол «Стяжали славу быть непобедимыми», посвященный 205-летию Отечественной войны 1812 года и Бородинскому сражению. Мероприятие собрало преподавателей, курсантов и студентов образовательной организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Участников научного мероприятия приветствовала заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России по учебной и научной работе Инна Ускачева, которая пожелала всем «успешной плодотворной работы».

Прозвучали доклады о генеральном сражении Отечественной войны 1812 года и героях Бородинского сражения, вкладе псковичей в судьбоносную битву XIX века.

Модератор круглого стола – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков, который курирует совет самоуправления курсантов и студентов образовательной организации.