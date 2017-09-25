Призерами соревнований по стрельбе стали спортсмены Псковского филиала Академии ФСИН

16:01, 25 сентября 2017, ПАИ

В Пскове состоялись финальные соревнования VIII областной спартакиады высших учебных заведений по пулевой стрельбе, организованные Государственным комитетом Псковской области по физической культуре и спорту.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, студентка этого вуза Ксения Плаксицкая стала бронзовым призером соревнований по стрельбе из пневматической винтовки, а курсант Евгения Клюквина – серебряным призером.

«В июле этого года Евгения Клюквина на чемпионате России в Новосибирске выполнила норматив кандидата в мастера спорта по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Кроме того, она является кандидатом в мастера спорта по борьбе самбо», - отметили в пресс-службе.