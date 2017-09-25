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Спорт

Губернатор поручил передать строительство великолукского велоцентра местным специалистам

25 сентября губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе рабочего визита в Великие Луки осмотрел строительную площадку Центра подготовки велосипедистов. Сейчас на объекте работает подрядчик из Санкт-Петербурга «РемСтройСервис Спб». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Зайдя на объект, глава региона отметил, что с его последнего визита на стройплощадку месяц назад не произошло никаких изменений. «Сколько привлекли местных строителей? Какие компании? Деньги, которые мы вам перевели, куда дели?» — поинтересовался Андрей Турчак у директора подрядной организации Леонида Тихомирова.

Подрядчик не смог дать внятного ответа ни на один вопрос губернатора. «Вы не выполнили мое поручение привлечь местные строительные компании на субподряд. Это вам не Петербург. Будем передавать объект местным строителям», — сказал глава региона и поручил своему заместителю Максиму Жаворонкову, курирующему сферу спорта, проработать механизмы передачи основного объема работ местным строителям с сохранением «РемСтройСервис Спб» в качестве юридического лица. Это позволит избежать удорожания конракта и соблюсти сроки строительства.

«Вы можете полностью взять на себя объект «под ключ», поставить сюда своих рабочих и завершить объект качественно и в срок?» — спросил Андрей Турчак у представителя одной из местных субподрядных организаций. В ответ он попросил время до пятницы, чтобы проанализировать текущую ситуацию и объем предстоящих строительных работ.

«Как с вами рассчитываются?» — спросил глава региона, обращаясь к строителям, работающим на объекте. На это рабочие ответили, что зарплату получают с задержкой.

По итогам осмотра строительной площадки в администрации Великих Лук состоялось совещание с участием всех заинтересованных лиц по вопросу завершения строительства велоцентра.

Добавим, что Центр подготовки велосипедистов стал частью плана празднования 850-летия Великих Лук. На строительство центра Министерство спорта РФ выделило 70 млн рублей. Спортивное сооружение должно быть сдано в эксплуатацию до конца текущего года.

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