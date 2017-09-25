Объявлен аукцион на благоустройство дворов в Новоржеве
Объявлен аукцион на благоустройство дворовых территорий в Новоржеве. Информация размещена на сайте госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет 1 млн 223 тысячи 160 рублей, источник финансирования — бюджет района.
В срок до 30 ноября планируется обновить дворы на улицах Германа, 40, 42, 44, 46, 48, 57, Пушкина, 152, 152а, 150б, Медицинской, 11, 13, 15, 17, 17А, 49, Пригородной, 10, 15, 17, 19, Псковской, 1-4, 9-14, 20-23, Меллиораторов, 4, Льва Толстого, 41.