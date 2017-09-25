0
20:55
Наладить водоснабжение в Красино требует палкинская прокуратура
18:17
Подрядчик: Ни одно лишнее дерево с улицы Свердлова не исчезнет
17:42
С 27 сентября начнётся приём документов от претендентов на должность главы администрации Пскова
14:59
Остаёмся зимовать
13:55
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки
13:38
Модное дефиле устроили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
10:49
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
Еще новости
Общество

Объявлен аукцион на благоустройство дворов в Новоржеве

Объявлен аукцион на благоустройство дворовых территорий в Новоржеве. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 223 тысячи 160 рублей, источник финансирования — бюджет района.

В срок до 30 ноября планируется обновить дворы на улицах Германа, 40, 42, 44, 46, 48, 57, Пушкина, 152, 152а, 150б, Медицинской, 11, 13, 15, 17, 17А, 49, Пригородной, 10, 15, 17, 19, Псковской, 1-4, 9-14, 20-23, Меллиораторов, 4, Льва Толстого, 41.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Наладить водоснабжение в Красино требует палкинская прокуратура
25 сентября 2017
Наладить водоснабжение в Красино требует палкинская прокуратура
Подрядчик: Ни одно лишнее дерево с улицы Свердлова не исчезнет
25 сентября 2017
Подрядчик: Ни одно лишнее дерево с улицы Свердлова не исчезнет 1
С 27 сентября начнётся приём документов от претендентов на должность главы администрации Пскова
25 сентября 2017
С 27 сентября начнётся приём документов от претендентов на должность главы администрации Пскова
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки
25 сентября 2017
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки 6
Модное дефиле устроили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
25 сентября 2017
Модное дефиле устроили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
25 сентября 2017
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
803 квадратных метра для бизнеса или производства продаются на улице Шоссейной в Пскове
25 сентября 2017
803 квадратных метра для бизнеса или производства продаются на улице Шоссейной в Пскове
От 3 до 8 градусов тепла прогнозируется ночью 25 сентября в Псковской области
24 сентября 2017
От 3 до 8 градусов тепла прогнозируется ночью 25 сентября в Псковской области

Идет загрузка...