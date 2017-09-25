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Краснодарский шпик с ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружен на рынке в Великих Луках

ДНК вируса африканской чумы свиней выявили в свином солёном шпике, который продавала на центральном рынке Великих Лук индивидуальный предприниматель Л. Юдина. Этот продукт был произведён индивидуальным предпринимателем Е. Домничем в городе Славянск Краснодарского края, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Положительный результат на ДНК вируса АЧС был получен при исследовании шпика 22 сентября в Псковской областной ветеринарной лаборатории.

В Управлении отметили, что в настоящее время государственная ветеринарная служба Псковской области организовала комплекс мероприятий в соответствии с приказом Минсельхоза России от 31 мая 2016 года №213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней».

Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям обращает внимание владельцев животных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на необходимость постоянного контроля за здоровьем свиней и обращения в ветеринарную службу при заболевании или падеже животных и просит сообщать обо всех случаях обнаружения в лесу останков павших кабанов в Центральный офис: 170008, город Тверь, улица Озерная, 9, телефон/факс 8(4822) 58-79-52, 50-98-01, +7-910-537-29-75, или в Обособленное подразделение Управления на территории Псковской области: 180014, Псков, улица Николая Васильева, 77, телефон/факс 8(8112) 29-21-29.

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