Шестерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области

16:29, 25 сентября 2017, ПАИ

На минувшей неделе в Псковской области полиция задержала шестерых нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 22 сентября, в Пскове на улице Труда полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился нетрезвый 24-летний молодой человек. А 23 сентября около 15:00 в областном центре по улице Льва Толстого на «Фольксвагене» следовал 31-летний пскович, который также был в состоянии алкогольного опьянения.

Также ночью 22 сентября в Великих Луках по проспекту Гагарина на автомашине «Фольксваген» ехал нетрезвый 28-летний горожанин. В Новоржеве на улице Заходского стражи порядка остановили ВАЗ- 21083, которым управлял, находившийся в нетрезвом виде, 34-летний житель Новоржевского района.

Кроме того, 23 сентября в Великолукском и Новосокольническом районах полицейские также задержали нетрезвых водителей. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.