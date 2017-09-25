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Общество

Шестерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области

На минувшей неделе в Псковской области полиция задержала шестерых нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 22 сентября, в Пскове на улице Труда полицейские остановили  автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился нетрезвый  24-летний молодой человек. А 23 сентября около 15:00 в областном центре по улице Льва Толстого на «Фольксвагене» следовал 31-летний пскович, который также был в состоянии алкогольного опьянения.

Также ночью 22 сентября в Великих Луках по  проспекту  Гагарина  на автомашине «Фольксваген» ехал  нетрезвый 28-летний горожанин. В Новоржеве на улице Заходского  стражи порядка остановили  ВАЗ- 21083, которым управлял, находившийся в нетрезвом виде, 34-летний житель  Новоржевского  района.

Кроме того, 23 сентября в Великолукском и Новосокольническом районах полицейские также задержали нетрезвых водителей.  По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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