Музыка для всех

16:36, 25 сентября 2017, ПАИ

В студии «Полиритм» рады ученикам разных возрастов и уровней подготовки

«Основной принцип обучения в нашей школе музыки — любой может научиться, — утверждает создательница и руководительница студии «Полиритм» Мария Анисимова. — Наш девиз: «Музыка для всех». К нам приходят люди с самыми разными запросами, потребностями, музыкальными предпочтениями и способностями. Самое главное — это ваше желание учиться».

Студия «Полиритм» — это современная школа музыки, где обучение идёт по индивидуальным программам с учетом склонностей и возможностей каждого. Преподаватели чутко относятся к желаниям учеников и составляют учебную программу таким образом, чтобы учесть все их индивидуальные особенности.

В школе полностью оборудовано пространство для занятий: здесь сделана звукоизоляция, собраны различные учебные пособия и множество музыкальных инструментов — от африканских барабанов и экзотической перкуссии до гитар, всевозможных видов флейт и электронного пианино. Вокалистам предлагается работа с микрофоном. На цокольном этаже есть оборудованная репетиционная точка с аппаратом, барабанной установкой и студией звукозаписи.

Здесь люди любых возрастов могут осуществить свою мечту заниматься музыкой, будь то игра на фортепиано, игра на барабанах или пение. Самому старшему ученику «Полиритма» — 50 лет, а младшему — 3 года. Возраст — не преграда, если вы действительно хотите заговорить на музыкальном языке.

Курсы обучения игре на некоторых инструментах эксклюзивны для Пскова — только в «Полиритме» преподают этнические барабаны: джембе, рамочные барабаны, индийские табла.

Также на базе студии ведутся занятия по самым разным направлениям:

- Блок-флейта, вистл

- Поперечная классическая флейта

- Фортепиано

- Синтезатор

- Акустическая гитара

- Электрогитара, джаз-гитара

- Бас-гитара

- Укулеле (гавайская гитара)

- Вокал

- Этнические барабаны (джембе, кахон, рамочные барабаны, индийский табла)

- Барабанная установка

- Австралийский диджериду

- Композиторское мастерство

- Развитие слуха

- Группа раннего музыкального развития «ФаСолька» для самых маленьких.

Студия «Полиритм» тесно сотрудничает с магазином музыкальных инструментов «МузМаг», который бесплатно предоставляет инструменты для мастер-классов и занятий, а также предлагает скидку всем ученикам «Полиритма».

Каждые полгода в школе устраиваются отчетные концерты, на которые приглашаются все желающие. Ученики готовят к таким концертам свой номер и не без волнения представляют его зрителям.

Студия «Полиритм» регулярно приглашает известных и талантливых мастеров для проведения мастер-классов по различным инструментам: уже состоялись мастер-классы известного во всем мире перкуссиониста Йоэля Гонсалеса, талантливейшего петербургского музыканта Ярослава Погодина, который теперь преподает в «Полиритме» индийские табла, перкуссиониста Алексея Кузьмичева, мастера игры на дарбуке и джембе.

Кроме того, за 3 года работы ученики и преподаватели студии «Полиритм» уже успели выступить на ключевых мероприятиях города: «День скобаря», «Осенины», «Арт-стрим», «Медовый фестиваль» и других.

В творческом пространстве «Полиритма» постоянно проводятся различные концерты псковских и приезжих групп и музыкальные мероприятия: чайные церемонии под живую музыку, контактная импровизация, барабанные круги, семинары, арт-встречи и многое другое.

Анонс мероприятий студии «Полиритм» на сентябрь и октябрь:

30 сентября в 13:00 — День музыки в Псковской областной научной библиотеке. Интерактивный концерт и мастер-класс по этническим барабанам всего мира (табла, кахон, джембе, дарбука, конга, уду, бендир).

7 октября — мастер-классы от барабанщика группы «Маркшейдер Кунст» Данилы Прокопьева для танцоров и музыкантов.

7 октября в 15:00 — «Мастер-класс для танцоров. Сальса, румба гуагуанко».

7 октября в 17:30 — «Мастер-класс для музыкантов. Конга, тимбалес и барабанная установка. Афрокубинские и бразильские ритмы».

10 октября в 20:00 — мастер-класс по древнейшему духовому инструменту диджериду от петербургского музыканта Андрея Мишенцева.

Помимо этого, с октября стартуют новые направления:

- Техника медитации в танце

- Сценическое мастерство

- Арт-терапия для малышей

- Композиторское мастерство

- Чай и музыка

- Свободный микрофон (музыкальная импровизация)

Студия «Полиритм» всегда открыта новым предложениям и рада любому творческому движению — музыкальному, танцевальному, художественному. Ведь музыка — универсальный язык, который объединяет всех.

Если вы хотите учиться музыке в студии «Полиритм», посетить мастер-класс, провести здесь свое мероприятия или предложить сотрудничество, смело звоните по телефонам: 8-921-215-40-03; 8-953-252-97-50 или пишите в личные сообщения «ВКонтакте»: https://vk.com/masha__anisimova, https://vk.com/lubash13

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