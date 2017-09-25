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Общество

В Палкинском районе владелец «заряженного» электросчетчика заплатит 200 тысяч рублей

В Палкинском районе при проведении рейда по выявлению безучетного использования электроэнергии  у одного из абонентов был обнаружен «заряженный» счетчик. В установленный прибор учета была вмонтирована микросхема, занижающая реальные показания потреблённой электрической энергии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Как рассказали в управлении реализации услуг филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», счет выявленных «заряженных» приборов учета у потребителей электроэнергии Псковской области с начала 2017 года перешел уже на второй десяток. В данном случае предприимчивому владельцу «чудо-счетчика» придется заплатить энергокомпании более 200 тысяч рублей. Такова сумма расчета объема безучетного пользования им электроэнергии в соответствии с действующим законодательством.  

Системная работа по выявлению и пресечению незаконного энергопотребления в регионе проводится в рамках программы по снижению потерь электроэнергии в сетях «Псковэнерго».  За восемь месяцев 2017 года в ходе проверок в области было выявлено и пресечено 480 случаев безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии в производственном и коммунально-бытовом секторе. Объем незаконного потребления в обход приборов учета составил 9,9 млн кВтч на 19 млн рублей.  Это почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года (за 8 месяцев 2016 года объем незаконного потребления электроэнергии составил 3,5 млн кВтч).  

По выявленным случаям принимаются меры: составляются акты, в правоохранительные органы направляются заявления о привлечении виновных к ответственности, подаются исковые требования в суд. В 2017 году по фактам выявленного неучтенного потребления с учётом прошлых периодов расхитители электроэнергии компенсировали энергокомпании в общей сложности 8,2 млн рублей.  

«Псковэнерго» напоминает об опасности самовольного подключения к электросетям и неучтенного потребления электроэнергии.  Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения в сети,  снижению качества электроснабжения, создает пожароопасные ситуации, наносит ущерб бытовой технике и может представлять угрозу для жизни.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и  хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия энергокомпании в Пскове: (8112) 59-73-45, или единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

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