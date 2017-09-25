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Общество

Около 70 псковичей примут участие в областном фестивале творчества пожилых

1 октября в Псковском районе в Неёловском культурно-досуговом центре пройдет традиционный областной фестиваль творчества пожилых людей «Осень тоже красива». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного комитета Псковской области по культуре.

В праздничном концерте примут участие около 70 исполнителей - творческие делегации из Пскова и Великих Лук, Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Новоржевского, Опочецкого, Островского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пушкиногорского районов. Вокальные ансамбли и солисты, чтецы в возрасте от 55 лет и старше продемонстрируют свое исполнительское мастерство и артистизм.

«Главная цель фестиваля - стимулирование к активной творческой деятельности людей старшего поколения, сохранение в регионе общего культурного пространства. Культурно-досуговые учреждения нашей области активно работают с пожилыми людьми, вовлекая их в творческую деятельность, разнообразя их досуг», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что Псковский областной центр народного творчества проводит фестиваль, приуроченный ко Дню пожилых людей, уже на протяжении 20 лет. Поддержку мероприятию оказывают Государственный комитет Псковской области по культуре и Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. 

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