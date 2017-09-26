Закон стаи

20:26, 26 сентября 2017, ПАИ

23 сентября в автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» в Пскове прошла очередная тренировка бытового послушания. Занятия для бездомных собак и волонтёров провела кинолог, руководитель Клуба спортивного собаководства Елена Балыкова. Возможность познакомиться с основами взаимодействия с собаками получила и корреспондент Псковского агентства информации, которая взяла на тренировку своенравную подопечную приюта Данаю.

Они не несчастны

Погода в этот субботний день выдалась превосходная, и когда к полудню мы добрались до пункта передержки, солнце палило не хуже, чем летом. Возле железных ворот приюта собралась приличная толпа волонтёров, желающих помочь бездомным собакам и поспособствовать их социализации. Причём, на тренировку пришли не только взрослые, но и юные псковичи, еще не знакомые с обитателями приюта.

После недолгого ожидания и пары вопросов об опыте общения с собаками каждый желающий получил себе животное под стать, с которым отправился на берег реки Великой. Детям с разрешения родителей выдали наиболее безопасных собак, а те, кто имеет опыт общения с животными, получили четвероногих порезвее. Мне досталась энергичная Даная, которая редко бывает на тренировках. Эта непоседа сразу же показала свой характер – натянув поводок, она попыталась как можно быстрее вырваться за ворота.

К слову, не все хвостатые с такой радостью бежали на тренировку – некоторые категорически отказывались покидать территорию приюта, так что волонтерам приходилось выносить их на руках. Но это для зоозащитников не новость - ведь практически все обитатели пункта передержки имеют свою грустную историю, не доверяют улице и человеку, поэтому не слишком стремятся покидать свой новый дом.

Когда все участники тренировки были в сборе, и животные немного привыкли к волонтерам, Елена Балыкова провела небольшой инструктаж и объяснила, для чего все это задумано. Волонтёры узнали, что ежемесячные тренировки с кинологом в зоозащитных организациях помогают создать собаку, удобную для социума. Здесь животных обучают слушать человека, доверять ему, не тянуть поводок, не прыгать на прохожих. Много сил и внимания уделяется установлению зрительного и тактильного контакта.

«Успех подготовки собаки зависит от действий волонтера, - уверена Елена Балыкова. – Тренировки проходят не только для животных, но и для волонтеров. Каждый хозяин обязан уметь управлять своей собакой в любой ситуации, в том числе стрессовой». То есть, здесь работает закон стаи: кто главнее, тот и прав.

В первые же минуты она кинолог немного ошарашила волонтёров, призвав нисколько не жалеть подопечных «Шанса». «В чем они несчастны? Они очень даже счастливы», - уверенно заявила она и привела в пример своих питомцев, которые временами выходят на прогулку только ранним утром и поздним вечером – из-за занятости хозяйки.

Елена Балыкова считает, что, прежде всего, нужно любить себя, потому как собаке необходим вожак. Ни в коем случае нельзя проявлять слабость, животные это очень хорошо чувствуют, неуверенность волонтёра передаётся собаке. Оказалось, что такие проблемы возникли у многих участников тренировки, в том числе и у меня: Даная непрестанно дёргалась, боялась прохожих и проезжающих автомобилей. А вот когда поводок взяла Елена Балыкова – тревожность Данаи моментально улетучилась. Она с готовностью выполняла необходимые команды, принимала из рук кинолога угощения в качестве поощрения. В аналогичной ситуации оказались и другие волонтёры, у которых не получалось сохранять железное спокойствие.

Управлять собакой

Однако, спустя некоторое время общий язык был найден, и волонтёрам удалось усадить своих подопечных на землю, что стало первым упражнением. После этого собравшиеся приступили к изучению другой простейшей команды – «со мной», услышав которую пёс должен идти слева от хозяина. Идти, конечно, не у всех получалось, кто-то продолжал тянуть поводок, заставляя волонтеров сгибаться в три погибели.

Такие ситуации кинолог сразу пресекала – человек должен идти прямо, гордо расправив плечи. «Нужно, чтобы вы управляли собакой, а не она вами», - не уставала повторять Елена Балыкова. Иначе от таких прогулок никто удовольствия не получает, а об усвоении даже простых команд не может идти речи. Кстати, вопреки некоторым убеждениям, к важным для собаки командам не относится умение давать лапу или приносить тапочки.

Когда волонтерам все-таки удалось одержать верх, пришло время учить собаку сидеть на месте, независимо от того, что делает хозяин. Для этого пса необходимо было посадить (желательно, молча, так как лишние команды не приветствуются) и обойти вокруг него. При этом собака должна была остаться на месте. Казалось бы, и это довольно просто, но нет: хвостатые то и дело пытались сорваться с места.

Освоив очередное упражнение, псковичи с их четвероногими друзьями продолжили прогуливаться вдоль реки, иногда переходя на бег рысцой. Задача была, как и прежде, - управлять собакой, добиться того, чтобы поводок был расслаблен.

Учились во время тренировки и подзывать четвероногих, опять же, не прибегая к помощи поводка. Елена Балыкова рассказала, что имя собака получает один раз и на всю жизнь, поэтому важно научить её реагировать на зов хозяина. На примере Данаи кинолог показала, как отпустить собаку на свободный поводок, после остановиться, начать звать её по имени, приманивая кормом. И Даная беспрекословно подчинилась, получив за понимание угощение. После этого животное обязательно нужно похвалить.

Затем собак учили лежать, причем делать это так, чтобы инструктор смогла спокойно их перешагивать, не боясь быть укушенной. Волонтеры подносили к носу питомцев корм, постепенно опуская руку, вслед за которой животные опускались и постепенно ложились на землю.

Учились подопечные «Шансы» и не реагировать на проходящих мимо животных, для чего участники тренировки ходили со своими подопечными «змейкой». Во время этого упражнения главной задачей было не дать собаке не то чтобы сойти с места, но даже голову повернуть.

Другой важный момент начальной дрессировки собак – научить их не брать еду без разрешения, что тоже оказалось весьма непростой задачей. А ведь это очень пригодиться в случае, если кто-то надумает отравить животное. Упражнение заключалось в том, чтобы собака нюхала еду в руке волонтера, пыталась ее съесть, но получала только тогда, когда потеряла к ней интерес и отвернула морду – тогда говорили «да, можно» и животное получало заветную колбасу или корм. Со временем пес понимал, что угощение попадёт к нему в рот только тогда, когда прозвучат определенные слова.

Кстати, о безопасности: Елена Балыкова предостерегла волонтеров от «чмоканий», так как привыкшая к такому обращению собака подойдет к первому встречному.

Полезное с приятным

Все перечисленные выше упражнения направлены на социализацию собак, умение вести себя в обществе, контактировать с себе подобными. Конечно, они получают только начальное воспитание, но именно это помогает пристраивать их в семьи. Ведь главная задача таких курсов – найти дом всем питомцам приюта.

Для волонтеров, безусловно, польза тоже есть – к примеру, такие тренировки помогают развивать лидерские качества. И даже проведенный на берегу реки час это подтвердил. Удовольствие от прогулки волонтеры и собаки всё же получили, о чем возвещали радостные улыбки по дороге в приют.

После занятия многие поняли, что не знали самых простейших истин, того, что поведение собаки в окружающем мире зависит только от одного человека – её хозяина. Рекомендации кинолога пришлись очень кстати даже тем, у кого в доме уже давно живут питомцы. Поэтому все без исключения заверили Елену Балыкову, что придут в «Шанс» вновь, чтобы помочь социализации подопечных приюта, а также будут применять полученные знания со своими питомцами.

***

Запомните: главное - уважать себя, тогда и собака будет уважать вас. Ведь животное может вас безмерно любить, но сидеть на шее, свесив лапки. Такого быть не должно, ведь главный в этой паре – человек.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









































Присоединиться к работе по социализации подопечных АНЗО «Шанс», оказать поддержку приюту или выбрать для себя питомца можно по телефону: 61-03-03.