Великолучанка убила сожителя кухонным ножом

16:58, 25 сентября 2017, ПАИ

24 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в городе Великие Луки тела 44-летнего мужчины с ножевым ранением. По данному факту следственный отдел по Великим Лукам Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК, по версии следствия, к преступлению причастна 52-летняя сожительница потерпевшего, которая в ночь на 24 сентября, поссорившись с последним, нанесла ему удар кухонным ножом в ягодицу, повредив бедренную артерию. В результате массивной кровопотери мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время произведено процессуальное задержание подозреваемой. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.