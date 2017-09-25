0
20:55
Наладить водоснабжение в Красино требует палкинская прокуратура
18:17
Подрядчик: Ни одно лишнее дерево с улицы Свердлова не исчезнет
17:42
С 27 сентября начнётся приём документов от претендентов на должность главы администрации Пскова
14:59
Остаёмся зимовать
13:55
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки
13:38
Модное дефиле устроили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
10:49
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
Еще новости
Общество

На Северо-Западе задумались об упрощении правил передвижения сельхозтехники по автодорогам

Заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания (ПОС) Антон Минаков принял участие в заседании постоянного комитета парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Рабочая встреча региональных парламентариев состоялась в Архангельске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Комитет ПАСЗР рассмотрел инициативу депутатов Калининградской областной Думы и поддержал подготовленное ими обращение к министру транспорта РФ, касающееся совершенствования правил передвижения сельскохозяйственной техники.

Согласно действующим нормам федерального законодательства, в период сезонных работ сельхозпроизводителям приходится неоднократно обращаться за выдачей специальных разрешений, что требует времени и финансовых затрат и напрямую отражается на росте себестоимости сельскохозяйственной продукции. Региональные законодатели предлагают упростить условия выдачи спецразрешений на передвижение тяжеловесной и крупногабаритной сельхозтехники в период полевых работ по автомобильным дорогам.

Напомним, что проблема передвижением самоходной и негабаритной сельскохозяйственной техники в период проведения посевной и уборочных кампаний поднималась на встрече псковских депутатов-аграриев с коллегами из Вологодской области в июне этого года.

Кроме того, в ходе заседания постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу депутаты обсудили вопрос о восстановлении маломасштабного рыболовства в северо-западном регионе России. Парламентарии говорили о необходимости законодательно закрепить за жителями прибрежных сёл право на вылов и продажу рыбы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Наладить водоснабжение в Красино требует палкинская прокуратура
25 сентября 2017
Наладить водоснабжение в Красино требует палкинская прокуратура
Подрядчик: Ни одно лишнее дерево с улицы Свердлова не исчезнет
25 сентября 2017
Подрядчик: Ни одно лишнее дерево с улицы Свердлова не исчезнет 1
С 27 сентября начнётся приём документов от претендентов на должность главы администрации Пскова
25 сентября 2017
С 27 сентября начнётся приём документов от претендентов на должность главы администрации Пскова
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки
25 сентября 2017
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки 6
Модное дефиле устроили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
25 сентября 2017
Модное дефиле устроили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
25 сентября 2017
Зрителей премьеры спектакля «Старик» 1962 года ищет в Пскове Театрально-концертная дирекция
803 квадратных метра для бизнеса или производства продаются на улице Шоссейной в Пскове
25 сентября 2017
803 квадратных метра для бизнеса или производства продаются на улице Шоссейной в Пскове
От 3 до 8 градусов тепла прогнозируется ночью 25 сентября в Псковской области
24 сентября 2017
От 3 до 8 градусов тепла прогнозируется ночью 25 сентября в Псковской области

Идет загрузка...