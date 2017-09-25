На Северо-Западе задумались об упрощении правил передвижения сельхозтехники по автодорогам

17:28, 25 сентября 2017, ПАИ

Заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания (ПОС) Антон Минаков принял участие в заседании постоянного комитета парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Рабочая встреча региональных парламентариев состоялась в Архангельске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Комитет ПАСЗР рассмотрел инициативу депутатов Калининградской областной Думы и поддержал подготовленное ими обращение к министру транспорта РФ, касающееся совершенствования правил передвижения сельскохозяйственной техники.

Согласно действующим нормам федерального законодательства, в период сезонных работ сельхозпроизводителям приходится неоднократно обращаться за выдачей специальных разрешений, что требует времени и финансовых затрат и напрямую отражается на росте себестоимости сельскохозяйственной продукции. Региональные законодатели предлагают упростить условия выдачи спецразрешений на передвижение тяжеловесной и крупногабаритной сельхозтехники в период полевых работ по автомобильным дорогам.

Напомним, что проблема передвижением самоходной и негабаритной сельскохозяйственной техники в период проведения посевной и уборочных кампаний поднималась на встрече псковских депутатов-аграриев с коллегами из Вологодской области в июне этого года.

Кроме того, в ходе заседания постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу депутаты обсудили вопрос о восстановлении маломасштабного рыболовства в северо-западном регионе России. Парламентарии говорили о необходимости законодательно закрепить за жителями прибрежных сёл право на вылов и продажу рыбы.