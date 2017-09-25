Всемирный день контрацепции отмечается 26 сентября

09:52, 26 сентября 2017, ПАИ

26 сентября отмечается Всемирный день контрацепции (World Contraception Day), сообщает calend.ru.

Главный девиз дня - «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность». Организации-инициаторы проведения праздника исповедуют принцип, который гласит, что каждая беременность должна быть желанной, и направляют свои усилия на то, чтобы максимально повысить осведомленность населения о способах и методах контрацепции, дать молодым людям возможность самостоятельно принимать информированные решения по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, избежать внеплановых беременностей.

В этот день по всему миру проходят образовательные акции в учебных заведениях, благотворительные концерты, открытие тематических порталов, конференции.