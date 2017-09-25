Последний тёплый день осени наступил по народному календарю

08:05, 26 сентября 2017, ПАИ

26 сентября по церковному календарю наступил день святого Корнилия, жившего в Риме в I веке. Об этом сообщает calend.ru.

Согласно Новому завету, Корнилий был «благочестивый и боящийся Бога» человек. Так называли язычников, которые почитали бога Израиля, но не вступали в иудейскую общину. Однажды Корнилию явился ангел и велел найти святого Петра. Мужчина выполнил указание, и Петр крестил его в своем доме. Корнилий считается первым язычником, принявшим христианство. Впоследствии он по благословению Петра стал епископом и прославился тем, что разрушил языческий храм в городе Скепсии, после чего многие жители поверили в Христа.

На Руси день святого Корнилия стали называть Корнильем, поскольку в этот день убирали с гряд корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. «В Корнилов день — последнюю репу с огорода вон», — говорили крестьяне. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет».

Из овощей крестьяне готовили множество блюд. Так, редьку ели обыкновенно в двух видах: либо натирали на терке, добавляли лука, заправляли постным маслом и квасом; либо нарезали тонкими ломтиками, посыпали солью и давали постоять, пока не выделится сок. Впрочем, редька считалась едой бедных людей. По этому поводу говорили: «На столе семь перемен, и все одна редька: редька-триха, редька-ломтиха, редька с квасом, редька с маслом, редька в кусочках, редька в брусочках и редька целиком». Морковь употребляли и в виде салатов, и в вареном виде. Репу парили, варили, ели в сыром виде. А вот из свеклы готовили самое известное русское блюдо — борщ, которое получило название от другого растения — борщевика, изначально входившего в рецептуру супа. Борщи на Руси готовили разные — не только из мяса, но и из птицы, грибов и даже рыбы.

Корнилье считалось также последним теплым днем осени. Если шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой. «Дождь к земле припадает — землю целить начинает», — говорили крестьяне.