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Общество

20-летие псковской исправительной колонии №6 отпраздновали в себежском Сосновом Бору

В поселке Сосновый Бор Себежского района в исправительной колонии № 6, в преддверии 20-ой годовщины со дня основания учреждения, прошло торжественное собрание сотрудников, работников и ветеранов подразделения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и глава Себежского района Леонид Курсенков поздравили сотрудников исправительного учреждения. Также на мероприятии был зачитан приказ о поощрении работников, объявлены благодарности, вручены почетные грамоты.

Свой день рождения колония отмечает ежегодно, начиная с 23 сентября 1997 года. 14 декабря 2001 года представительная комиссия ГУИН с высокой оценкой приняла охранные сооружения. И начиная с 2001 года, личный состав учреждения приступил к полноценному выполнению задач в оперативно-служебной, воспитательной и экономической деятельности. В настоящее время ИК-6 - это исправительная колония строго режима, которая имеет лимит наполнения в количестве 1 тыс. 345 человек. 

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