День борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия отмечается в мире 26 сентября

08:21, 26 сентября 2017, ПАИ

26 сентября в мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, сообщает calend.ru. Он является одним из международных праздников в системе Организации Объединённых наций и был учрежден в декабре 2013 года соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Главная цель установления этой даты – привлечение внимания мирового сообщества к необходимости глобального ядерного разоружения и информирование общественности о преимуществах ликвидации ядерного оружия, что является одной из основных и старейших целей в деятельности ООН.

В разные годы были подписаны несколько договоров о нераспространении ядерного оружия. Однако, несмотря на все усилия ООН и принятие двусторонних и многосторонних договоров, по состоянию на 2016 год в мире не была физически уничтожена ни одна единица ядерного оружия (в арсеналах различных стран мира в общей сложности насчитывается около 16 тысяч единиц ядерного оружия).

Сегодня Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия празднуют все заинтересованные в этой цели страны и их население. К этому дню в ряде стран проводятся различные мероприятия – флешмобы, демонстрации короткометражных фильмов и распространение агитационных материалов на тему разоружения и против ядерного оружия.