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Общество

День здоровья устроили псковским школьникам сотрудники МЧС и энергетики

22 сентября для четвероклассников школы № 11 на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей и учебного пункта ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области» был организован День здоровья. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении МЧС, в этом году мероприятие было приуроченок Году гражданской обороны.

День здоровья прошел с участием специалистов центра, пожарных ПСЧ-2 города Пскова, сотрудников ГИМС и ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Это позволило провести с ребятами игру по станциям с рассмотрением вопросов не только пожарной, но и электробезопасности, а также безопасного поведения на водных объектах. Капитаны каждой из трех команд получили маршрутный лист с указанием очередности станций: «Безопасное электричество», «Безопасность на водных объектах» и «Юные пожарные».

Государственный инспектор по маломерным судам провела викторину по безопасному поведению вблизи и на водном объекте в холодное время года, а начальник отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» напомнила ребятам о необходимости соблюдения норм электробезопасности при нахождении вблизи объектов энергетики и в быту.

На станции «Юные пожарные» школьники испытали свои силы в надевании боёвки. Четвероклассники, показавшие лучший по времени результат, стали призерами соревнований и получили право участвовать в разворачивании рукавной линии от пожарного автомобиля. Кроме того, все ребята смогли увидеть пожарную технику и оборудование, которые им продемонстрировали огнеборцы ПСЧ-2.

В завершении мероприятия ребята получили небольшие сувениры, предоставленные ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

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