Ветхий дом на Холмской будет разобран в Великих Луках
В Великих Луках будут разобраны ветхий дом и сараи по улице Холмской, 12/2. Соответствующий запрос котировок на сайте госзакупок разместило Управление ЖКХ администрации города Великие Луки.
Начальная (максимальная) цена контракта на проведение работ составляет 202 тыс. 953 рубля.
Работы должны быть выполнены в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта.
Вскрытие конвертов с заявками и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок запланировано на 2 октября.