Дом культуры будет отремонтирован в Пыталово
Администрация Пыталовского района заказала текущий ремонт здания Дома культуры, расположенного в Пыталово по улице Чехова, 1. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Техзадание предусматривает отделочные работы, устройство подвесных потолков, ремонт деревянных и бетонных полов, замену дверных блоков, установку счётчика холодной воды, узла учёта тепловой энергии, ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электромонтажые работы.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 468 тыс. 420 рублей, средства будут предоставлены из районного бюджета.
Проведение аукциона запланировано на 16 октября.