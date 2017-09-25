Подрядчик: Ни одно лишнее дерево с улицы Свердлова не исчезнет

18:17, 25 сентября 2017, ПАИ

Работы по реконструкции улицы Свердлова в Пскове идут в соответствии с графиком, который обозначен в проекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Завершены работы по ремонту бытовой канализации от улицы Калинина до Советской. Идёт подготовительный процесс для прокладки ливневой канализации, а также для реконструкции газовых и водопроводных сетей, линий связи, в том числе телефонного кабеля.

«Мы строго придерживаемся тех норм и сроков исполнения, которые прописаны в разработанном проекте. Могу также заверить всех общественников Пскова, которые выражали беспокойства по поводу спила зеленых насаждений во время реконструкции, что ни одно лишнее дерево не будет убрано с улицы. Мало того, на завершающем этапе, здесь появятся молодые саженцы», - рассказал руководитель компании-подрядчика Виктор Герасимов.

Подрядная организация выполняет работы в контакте с псковскими археологами, которые в полной мере пользуются предоставленной возможностью обследовать до этой поры неизвестные места Пскова. Сейчас раскопки проходят на участке неподалеку от пересечения улицы Свердлова с улицей Калинина. Исследуемый период относится, по словам ученых, к XVI-XVII векам.

Полностью работы первого этапа реконструкции улицы Свердлова планируется завершить к 1 декабря 2018 года. Но уже к Дню города в следующем году подрядная организация рассчитывает полностью обновить асфальтовое покрытие, благоустроить тротуары и велосипедные дорожки. Кроме того, после реконструкции улицы все пешеходные зоны, переходы и зоны отдыха будут максимально доступны для маломобильных групп граждан.

Напомним, проект реконструкции улицы Свердлова в Пскове является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города. Реконструкция улицы позволит повысить транспортную доступность к объектам туристского показа, обеспечить дополнительными парковочными местами. Кроме того, будут обновлены все инженерные коммуникации, что улучшит водо- и теплоснабжение близлежащих жилых домов. В 2017 году из федерального и областного бюджетов на реконструкцию улицы Свердлова выделено 236 млн рублей, в 2018 году - 265 млн рублей.

В рамках первого этапа работ планируется привести в порядок территорию от улицы Воеводы Шуйского до улицы Гоголя с прилегающими переулками, улицу Спегальского, а также сквер у памятника в честь 300-летия героической обороны Пскова от войск Стефана Батория и Вечного огня, парковую зону в границах улицы Карла Маркса и Сквера Павших борцов.