С 27 сентября начнётся приём документов от претендентов на должность главы администрации Пскова

17:42, 25 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 25 сентября, в Псковской городской Думе состоялось первое заседание комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, по решению конкурсной комиссии, 27 сентября в газете «Псковские новости» будут опубликованы условия конкурса и проект контракта. Такая же информация будет размещена на официальном сайте муниципального образования «Город Псков». Подача документов претендентами будет осуществляться с 27 сентября по 11 октября включительно с 16.00 до 18.00 в здании Псковской городской Думы. На 19 октября назначено второе заседание конкурсной комиссии, в ходе которого будет проведён анализ поступивших заявок и принято решение о допуске к конкурсу претендентов.

20 октября состоится первый этап конкурса. На данном этапе конкурсная комиссия в отсутствие участников конкурса оценивает их на основании представленных ими документов. По итогам рассмотрения к участию во втором этапе конкурса допускаются участники, достигшие 18-летнего возраста, отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности. Второй этап конкурса может быть проведен по решению конкурсной комиссии в день проведения первого этапа или на следующий день.

Второй этап конкурса - собеседование. Каждому участнику представляется не более пяти минут для краткого изложения его видения работы главы администрации, задач, целей и иных аспектов деятельности на этом посту. После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе задать участнику конкурса один вопрос, направленный на проверку знания требований действующего федерального законодательства и законодательства Псковской области, муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Псков», связанных с исполнением полномочий главы администрации, основ государственного управления и местного самоуправления. Члены конкурсной комиссии, заслушав участника конкурса, его ответы на вопросы, в его отсутствие дают оценку выступлению кандидата по пятибалльной шкале. Это заносится в протокол. Затем все участники, вне зависимости от количества набранных баллов, представляются Псковской городской Думе для назначения на должность главы администрации.

Напомним, согласно Порядку проведения конкурса общее число членов конкурсной комиссии - шесть. Половина членов назначаются Псковской городской Думой, половина - губернатором Псковской области. На внеочередной 87-й сессии Псковской городской Думы пятого созыва (ПГД) депутаты утвердили председателем комиссии главу Пскова Ивана Цецерского, секретарём - Ольгу Фёдорову, членом комиссии - Сергея Барабанова. Губернатор направил в состав комиссии первого заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области — председателя Государственно-правового комитета Андрея Карпова, начальника Контрольного управления администрации области Татьяну Смирнову, начальника Управления внутренней политики администрации области Оксану Иванову.

На состоявшейся 22 сентября первой сессии Псковской городской Думы 6 созыва исполняющим обязанности главы администрации Пскова был назначен Игорь Калашников.