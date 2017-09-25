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Вместо заказанного в интернете смартфона великолучанин получил обрывки газет

В Великих Луках  местный житель через один из сайтов в интернете решил приобрести мобильный телефон. Продавец  предложил ему перевести на указанный счет деньги. Заказанный телефон должен был прийти великолучанину по почте. Гражданин перечислил незнакомцу 11 тысяч рублей.  

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, через некоторое время горожанин  получил на почте  поступившую на его имя посылку, но вместо мобильника в ней оказались газеты и зарядное   устройство от телефона неизвестной модели. Полиция проводит проверку.

23 сентября в Великих Луках  также в результате мошеннических действий пострадала гражданка. Она завила в полицию, что ей позвонил незнакомый мужчина, который представился  сотрудником службы безопасности одной известной телекоммуникационной компании. Собеседник заявил, что для упорядочения предоставляемых ей услуг ему необходимо уточнить данные ее банковской карты, в том числе код безопасности.

Женщина предоставила эти сведения, в результате злоумышленники сняли с ее карты 10 тысяч рублей. С обстоятельствами произошедшего разбираются  сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки.

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