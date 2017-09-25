40 тысяч рублей похитили кредиторы-мошенники с карты псковича

18:15, 25 сентября 2017, ПАИ

В Пскове мошенники сняли с карты псковича 40 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пскович разместил в интернете онлайн-заявку на получение кредита. Через некоторое время с ним связались по телефону неизвестные лица, которые представились работниками одного из московских банков и предложили свои услуги для получения кредита. Однако, под различными предлогами незнакомцы сняли с банковской карты гражданина 40 тысяч рублей, после чего заявили, чтобы он ждал курьера с необходимыми документами для оформления кредита.

Курьера горожанин не дождался и вскоре обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.