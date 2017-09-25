Пушкиногорский дом ветеранов заказал ремонт санузлов и душевых
Пушкиногорский дом ветеранов заказал ремонт санузлов и душевых. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Строительно-монтажные работы по объекту должны быть выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, а также рекомендациями заводов изготовителей на применяемые строительные материалы и комплектующие.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 903 тыс. 306 рублей, источник финансирования – внебюджетные средства.
Проведение аукциона запланировано на 6 октября.