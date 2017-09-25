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Общество

Пушкиногорский дом ветеранов заказал ремонт санузлов и душевых

Пушкиногорский дом ветеранов заказал ремонт санузлов и душевых. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Строительно-монтажные работы по объекту должны быть выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, а также рекомендациями заводов изготовителей на применяемые строительные материалы и комплектующие.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 903 тыс. 306 рублей, источник финансирования – внебюджетные средства.

Проведение аукциона запланировано на 6 октября.

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