Более 3 миллионов потратят псковские сотрудники МЧС на спецкостюмы
Поставку специальных костюмов заказало ФГКУ «1 отряд федеральной противовпожарной службы по Псковской области». Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Зимние и летние костюмы для сотрудников МЧС должны быть поставлены до 30 ноября. Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства, действующим государственным стандартам, техническим требованиям, установленным на данные виды продукции в Российской Федерации, отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, санитарным нормам и правилам.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 386 тыс. 300 рублей, средства будут предоставлены из федерального бюджета.
Проведение аукциона запланировано на 12 октября.