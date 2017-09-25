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Общество

Более 3 миллионов потратят псковские сотрудники МЧС на спецкостюмы

Поставку специальных костюмов заказало ФГКУ «1 отряд федеральной противовпожарной службы по Псковской области». Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок. 

Зимние и летние костюмы для сотрудников МЧС должны быть поставлены до 30 ноября. Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства, действующим государственным стандартам, техническим требованиям, установленным на данные виды продукции в Российской Федерации, отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, санитарным нормам и правилам. 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 386 тыс. 300 рублей, средства будут предоставлены из федерального бюджета.

Проведение аукциона запланировано на 12 октября. 

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