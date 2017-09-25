50 тысяч рублей снял пскович с карты из забытой барсетки
В Пскове полицейские задержали судимого гражданина, подозреваемого в краже.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 22 сентября в областном центре у дома по улице Школьной мужчина забыл на скамейке свою барсетку, в которой лежали деньги, смартфон и банковская карта. Позднее выяснилось, что барсеткой завладел безработный, ранее судимый 19-летний пскович. С банковской карты, которую злоумышленник нашел в барсетке, он снял 50 тысяч рублей.
Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.