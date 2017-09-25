Псковичка стала призером всероссийского экологического конкурса

19:29, 25 сентября 2017, ПАИ

Псковичка стала призёром Всероссийского юниорского конкурса «Подрост», финал которого состоялся в городе Звенигороде Московской области с 18 по 22 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Доме детсва и юношества «Радуга».

На финал были приглашены 89 участников из 64 субъектов Российской Федерации. Псковскую область представляла воспитанница Эколого-биологического центра Ариадна Мишакова (руководитель - Инна Иванова). Конкурс для учащихся состоял из 4-х номинаций: «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных растений», «Экология лесных животных», «Практическая природоохранная деятельность». В номинации «Экология лесных животных» Ариадна Мишакова представила результаты своего исследования о межвидовых отношениях обитателей искусственных гнездовий и заняла второе место.

Представленный на конкурс исследовательский проект является итогом большой работы. Ариадна Мишакова занимается с 1-го класса в Эколого-биологическом центре города Пскова. Материал для своей работы она собирала несколько лет, проходила полевую практику в профильном лагере «Эколог», была неоднократной участницей и победителем экологических конкурсов, участвовала в профильной смене «Лесной подрост», которая проходила во Всероссийском детском центре «Орленок».