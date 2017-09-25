Наладить водоснабжение в Красино требует палкинская прокуратура

20:55, 25 сентября 2017, ПАИ

Прокуратура Палкинского района направила в суд исковое заявление об обязании администрации муниципалитета устранить допущенные нарушения закона и наладить водоснабжение в деревне Красино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

По обращению жителей деревни была проведена проверка обеспечения надлежащего состояния и эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры. Установлено, что холодное водоснабжение населенного пункта осуществляется через водопроводную сеть протяженностью 200 метров, являющуюся бесхозяйной. Отсутствие собственника у данного объекта коммунальной инфраструктуры привело к обветшалости водопроводной сети, что способствует ее прорывам и длительным перебоям подачи воды населению, пояснили в прокуратуре. При этом альтернативных объектов водоснабжения на территории деревни не имеется.

В прокуратуре отметили, что бесхозяйность водопровода, задействованного в системе водоснабжения жителей Красино, и отсутствие со стороны администрации Палкинского района мер по принятию его на баланс и подержанию в надлежащем техническом состоянии привело к социально-негативным последствиям, в том числе ухудшению водоснабжения населения. Это нарушает положения части 3 статьи 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которой население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.