Опыт Псковской области по созданию транспортно-пересадочных узлов получил поддержку Президиума Госсовета

19:39, 25 сентября 2017, ПАИ

Опыт Псковской области по организации мультимодальных транспортно-пересадочных узлов получил поддержку Президиума Госсовета. Тема создания ТПУ как одного из инструментов развития пассажирских перевозок в регионах России обсуждалась 22 сентября в Ульяновске на заседании Президиума Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Говоря о мультимодальных перевозках (когда пассажир может доехать до пункта назначения на двух и более видах транспорта), глава государства подчеркнул, что организация специальных пересадочных узлов должна быть в числе приоритетов развития пассажирского сообщения. «Крайне важно, чтобы пересадка была максимально удобной, или, как говорят специалисты, "бесшовной", то есть в рамках специальных пересадочных узлов. Этот вопрос нужно урегулировать нормативно, на законодательном уровне, а также технически, с применением современных автоматизированных систем», — добавил Владимир Путин.

Добавим, что Псковская область обратилась к практике создания транспортно-пересадочных узлов на базе железнодорожных вокзалов в городских и сельских поселениях в 2016 году и стала одним из первых регионов, развивающих это направление. Полноценные ТПУ совмещают в себе железнодорожную и автомобильную станции. Для пассажиров, приобретающих билеты на оба вида транспорта, действует правило «одного окна». Подобные объекты открылись в прошлом году в поселках Плюсса, Идрица Себежского района и Сущево Бежаницкого района. Готовятся к запуску еще шесть.

Кроме того, на заседании Президиума Госсовета обсуждался вопрос регулирования отношений между автовокзалами, перевозчиками и пассажирами. По мнению специалистов, необходимо совершенствовать действующую систему расчётов платы за услуги автовокзалов и автостанций и создавать условия, при которых экономика автовокзалов и автостанций не зависела бы от объёмов выполняемых ими агентских услуг. С этой целью Министерство транспорта РФ при активном участии Псковской области подготовило законопроект о перечне и правилах формирования тарифов и сборов на обязательные услуги автовокзалов и автостанций по принципу деятельности аэропортов гражданской авиации. Экономическая модель, при которой перевозчики оплачивают установленные тарифы и сборы за услуги автовокзалов, уже внедрена на территории Псковской области и дала ощутимые результаты.

Отдельно участники Президиума Госсовета остановились на необходимости разработки в стране единых стандартов транспортного обслуживания.