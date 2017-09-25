Команда Псковской области успешно прошла обучение по программе управленческого мастерства

19:54, 25 сентября 2017, ПАИ

Управленческая команда Псковской области под руководством заместителя губернатора Сергея Перникова завершила работу в рамках третьего модуля образовательной программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». Программа реализована по инициативе Правительства РФ при поддержке Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, Агентства стратегических инициатив и консалтинговой компании Ward Howell, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Главная цель программы — обмен лучшими российскими и международными практиками улучшения инвестиционного климата, повышение уровня управленческого мастерства и командного взаимодействия для участия в глобальной конкуренции.

Первая волна обучения стартовала в 2016 году, в ней приняли участие 324 управленца из 36 субъектов РФ. Псковская область в числе 48 регионов России вошла во вторую волну обучения. В команду региона были включены руководители органов исполнительной власти, территориальных подразделений федеральных ведомств и естественных монополий.

Обучение проходило в три этапа: в апреле, июле и сентябре. В течение трех образовательных модулей участники разбирали лучшие отечественные и зарубежные практики, развивали лидерские и командные навыки и компетенции, формировали навыки в непрерывном самообразовании, а также работали над проектами, направленными на преодоление вызовов, препятствующих формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе.

22 сентября в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ прошли защиты финальных проектов по улучшению инвестиционного климата в регионе, подготовленных слушателями программы по итогам обучения. Качество проектов оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли представители Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегических инициатив, а также представители бизнес-сообщества.

Псковская команда представила проект «Бизнес без границ. Растим бизнес вместе!», направленный на создание условий для развития малого и среднего бизнеса. Суть проекта заключается в создании такой системы взаимодействия всех элементов инфраструктуры поддержки, которая будет нацелена на «выращивание» нового бизнеса и «перевод» действующего бизнеса на более высокую ступень за счёт оказания различных мер поддержки на всех этапах деятельности субъекта малого бизнеса. Результатами внедрения такой модели станут рост числа субъектов МСП, обратившихся в организации инфраструктуры поддержки бизнеса; рост удовлетворенности бизнеса предоставляемыми услугами; сокращение сроков оказания услуг малому бизнесу. «Пропускная способность» такой модели работы будет составлять не менее 3 тысяч предпринимателей ежегодно.

По результатам реализации трех образовательных модулей и открытой защиты проектов представителям команды от Псковской области выданы дипломы об успешном прохождении образовательной программы и удостоверения о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд».